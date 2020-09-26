Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asansörde bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı.

AA
26 Eylül 2020 Cumartesi, 21:18
Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı
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Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı. Tacize uğrayan kadına ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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