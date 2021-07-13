Hastane arkasında ceset bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda çürümüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmında bulunan sokaktan geçen temizlik görevlileri ağaçlık alan içerisinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görerek ihbarda bulundu.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
İhbar sonrası bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Polisin yaptığı inceleme sonucu çürümeye başlayan erkek cesedinin kimliği belirlenemedi.
Polisin bölgede olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen kişinin kimliği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor.
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