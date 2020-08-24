Bursa’da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 00:04

Kaza, akşam saat 20.30 sırasında Bursa-Ankara yolu Bursa istikameti Mezitler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel Öztürk Dalçık idaresindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgede dönüş yaptığı sırada O.M.Ö. kontrolündeki 16 KHD 36 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen, S.C. idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine takla atarak düştü. Kazada, O.M.Ö., K.C.(63), S.C.(60), R.C.(35), S.C.(19) ve S.Ö.(36) yaralanırken 34 FM 0036 plakalı aracın içerisinde yolcu konumunda bulunan İbrahim Cankurt ve 06 N 7659 plakalı otomobilde bulunan sürücü Aysel Öztürk Dalçık, Ali Dalçık ve Emine Abinik hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye, AFAD ve İHH ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri araçlardan çıkarılan yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



16 KHD 36 plakalı otomobil sürücüsü O.M.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza sonucu Ankara-Bursa yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden Aysel Öztürk Dalçık, Ali Dalçık, Emine Abinik ve İbrahim Cankurt’un cansız bedenleri cenaze aracına alındıktan sonra Bursa-Ankara yolu tekrar trafiğe açıldı.

