Bursa'da geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
Bursa’da, hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin saatler süren çalışmasıyla diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Çiçek Caddesi üzerinde bulunan hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm tesisinin depo kısmında, kağıt atıkların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüyerek kentin birçok noktasından da görüldü.
Tesis çalışanları, bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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