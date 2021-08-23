Bursa'da çay ocağına ateş açıldı, yaralılar var
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çay ocağına silahla ateş açıldı. Silahlı saldırı sırasında çay ocağında bulunan iki kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çay ocağında bulunan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, otomobille Yediselviler Mahallesi'ndeki bir çay ocağının önüne gelen kişi ya da kişiler tabancayla içeriye ateş ederek kaçtı.
Olayda çay ocağında çalışan Ö.A. ile müşteri S.D. yaralandı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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