Manavgat’taki yangında ev ve ahırlarını kaybeden yurttaşlara senet imzalattırılıyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve 10 günü aşkın bir sürede ancak söndürülen yangında zarar gören afetzedelere evlerinin yeniden yapılması için “Afet Borçlandırma Senedi” imzalatılmak istendiği ileri sürüldü. Borç senedine göre, verilecek kredinin taksitleri 3 kez ödenmediğinde afetzedenin tüm borçlarını tek seferde ödemesi istenecek, ödenmezse mülklerine el konabilecek. Yangınzedeler, “Bu evrakları imzalarsak yangından borçlu olarak çıkmış olacağız” diyerek tepki gösterdi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yangınlarda evlerini, işyerlerini ve ahırlarını kaybeden yurttaşlara valilik tarafından gönderilen taahhütname ve boş senetleri TBMM gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi veren Budak, “Afetzedelere binaların yeniden yapılması için vadesi ve borç miktarı belli olmayan senetler imzalatılmak istendiği doğru mudur? Devlet mağdur vatandaşına boş senet imzalatır mı? Vatandaşlarımıza ‘afet borçlandırma senedi’ adında bir evrak gönderilmiş. Bir de verilecek krediye karşılık vatandaşlarımızdan diğer mallarını ipotek ettirmelerini istiyorlar” dedi.

‘BANKA EL KOYABİLECEK’

Üç taksit ödemesinin gecikmesi durumunda tüm borçların tek seferde tahsil edileceğini, evi yanan insanın, tarlasına da bankanın el koyacağını vurgulayan CHP Milletvekili Budak şunları kaydetti: “Köylüler yangından borçlu çıkarılacak. Yangınzedeler ikinci mağduriyet istemedikleri için bu evrakları imzalamıyorlar. Mağdur köylülere imzalattırılmak istenen hem taahhütnamede hem de Afet Borçlandırma Senedi’nde tek bir bilgi yok. Kaç metrekare ev yapılacak? Yanına hayvanlar için ahır yapılacak mı? Bunun bedeli ne olacak? Ödeme şartları nasıl olacak? İktidarın yangın sürerken verdiği, mağduriyetlerin tümünün giderileceğine yönelik vaatler maalesef boş çıktı. İktidarın yapılacak yeni binaların yüzde 60’ını devletin karşılayacağı, yüzde 40’ının kredi olacak verileceğine dair bir sözü vardı. Şu anda bundan bahseden kimse yok. Hiçbir mağdur ne kadar borçlanacakları belli olmayan bu senetleri imzalamak istemiyor. Bir de iki ay içerisinde boş senedi imzalamazsan haklarını kaybediyorsun. Böyle insafsızlık olur mu.”