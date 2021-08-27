Bursa'da fabrikada başına demir parçası düşen 56 yaşındaki işçi, yaşamını yitirdi

Bursa’da, bir fabrikada çalışırken tavan vincinden düşen metal parçanın başına isabet ettiği işçi Fahrettin Çetinkaya (56) hayatını kaybetti.

DHA
27 Ağustos 2021 Cuma, 17:36
Bursa'da fabrikada başına demir parçası düşen 56 yaşındaki işçi, yaşamını yitirdi
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İş cinayeti, Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fahrettin Çetinkaya, fabrikada çalıştığı sırada tavan vincinden kopan demir parça başına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan Çetinkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.



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