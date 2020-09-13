Bursa'da salça kazanı cinayeti: Öz oğlunu öldürdü

13 Eylül 2020 Pazar, 10:58

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi 4. Aslı Sokak’ta sabah saatlerinde aile apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda oturan aile içinde baba ile oğul arasında salça kazanının alınması yüzünden tartışma çıktı. Daha önceden de kayınvalidesinin eve gidip gelmesi yüzünden babasıyla kavgalı olan taksici Nuri Yavuz (30) İsabey Kent Meydanı hattında minibüsü olan babası Sami Yavuz (54) ile kavgaya başladı. Olaya dede de katıldı.

KAVGANIN NEDENİ SALÇA KAZANI

Öte yandan polis tarafından başlatılan çalışmayla cinayetin nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre, Nuri Y. sabah saatlerinde husumetl olduğu babası Sami Y.’nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı aldı. Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu.

Yine iddiaya göre, dede ve torun, Sami Y.’yi darbetmeye başladı. Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp Nuri Y.’ye ateşledi. Ardından tüfeği babası Nuri Y.’ye doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

Sami Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.