Bursa'da, sokak ortasında sandalyeli sopalı kavga
Bursa’da, iki aile arasında çıkan tartışma sopalı sandalyeli sokak kavgasına dönüştü.
Bursa’da, iki aile arasında çıkan tartışma sopalı sandalyeli sokak kavgasına dönüştü. Olay yerine gelen polis, çok sayıda kişinin kavgasını havaya ateş açarak sonlandırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında akşam saatlerinde "çocuk yüzünden" tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, şahısların sokakta bulunan sopa, taş ve sandalyelerle birbirine vurdukları anlar görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini dinlemeyen iki aile kavgaya keserlerle ve sandalyelerle devam etti. Polisin müdahalesinin ardından iki grup ayrılırken, 7 kişi kavgada yakalandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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