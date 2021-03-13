Bursa'daki TIR faciası kurbanının son sözleri: Hadi be!
Bursa’nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR’ın neden olduğu 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitiren Semih Ural'ın kaza sırasında iş arkadaşı Uğur Şahin ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.
Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkisinde dün saat 17.30'da yaşanan kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Kazada yaşamını yitiren bir çocuk babası Semih Ural, doğum günü olan bugün, Hamitler Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden Ural'ın oğlu Dora Ural'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi.
Öte yandan Semih Ural'ın kaza anında iş arkadaşı Uğur Şahin ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.
Şahin, “Beraber iş yapıyoruz. İş yaptığımız bir firmayı ziyarete gitmişti. Sonra bana bilgi vermek için saat 17.00 gibi beni aradı. Görüşme yaptığını söyledi. 35 saniye falan konuştuk. Aniden 'Hadi be bu ne' dedi. Gürültü duymadım. Biraz bekledim telefon kapandı. 15- 20 dakika sonra tekrar aradım. Telefon çaldı ama açmadı. Ben sonra bir daha aradım ama yine açmadı. Saat 19.30 sıralarında ortak bir arkadaşımız aradı. Hemen aklıma kaza geldi. Araştırmam sonucunda Kestel Devlet Hastanesi’nde olduğunu öğrendim. Ölenlerin arasında Semih’in de olduğunu öğrendim. Çok güzel bir adamdı. Ölmek hiç yakışmadı ona. Bugün doğum günüydü. Dostluğumuz adına huzurluyum. Onu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Doğum gününü kutluyorum. Ölüm gerçekten ona hiç yakışmadı” dedi.
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