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Basın toplantısı açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, "Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım" ifadelerini kullandı.
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