<p>Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, bugün düzenlenen basın toplantısıyla sözleşme imzaladı.</p>
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Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, bugün düzenlenen basın toplantısıyla sözleşme imzaladı.

<p>Basın toplantısı açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, "Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım" ifadelerini kullandı.</p>
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Basın toplantısı açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, "Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım" ifadelerini kullandı.

<p>Messi'nin Barcelona forması giydiği dönemde Real Madrid'le oynanan maçlarda sık sık tartışma yaşadığı Sergio Ramos, yeni takım arkadaşıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.</p>
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Messi'nin Barcelona forması giydiği dönemde Real Madrid'le oynanan maçlarda sık sık tartışma yaşadığı Sergio Ramos, yeni takım arkadaşıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

<p>Ramos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Aynı takımda oynayacağımızı bize kim söyleyebilirdi, değil mi? Hoş geldin Messi."</p>
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Ramos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Aynı takımda oynayacağımızı bize kim söyleyebilirdi, değil mi? Hoş geldin Messi."

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