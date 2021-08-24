Bursaspor'da teknik direktörlük görevi Fatih Tekke'nin
TFF 1. Lig takımı Bursaspor, teknik direktör Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı. Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.
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