Bursaspor'da teknik direktörlük görevi Fatih Tekke'nin

TFF 1. Lig takımı Bursaspor, teknik direktör Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

DHA
24 Ağustos 2021 Salı, 11:36
Bursaspor'da teknik direktörlük görevi Fatih Tekke'nin
Abone Ol google-news

Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı. Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler