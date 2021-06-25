Bursaspor'dan 'Burhan Özbilgin' açıklaması

25 Haziran 2021 Cuma, 17:32

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkarak konuşan Burak Özbilgin isimli kişinin Bursaspor'un kongre üyesi olduğu iddiasını yalanladı.

Bursaspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir İstanbul takımının kongresinde söz alan "Burhan Özbilgin" isimli şahsın kulübümüzün kongre üyesi olduğu iddiası tamamiyle asılsızdır.

Bu yersiz konuşmada anlayacağımız üzere 2010 yılında tertemiz bir şekilde yaşattığımız Anadolu devriminin İstanbul takımlarında ve taraftarlarında yarattığı etki hala devam etmektedir.

Kulübümüz hakkında asılsız konuşmalar yapan tüm şahıslar ile ilgili yasal süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"