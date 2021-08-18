Bursaspor'dan Cristobal Jorquera açıklaması
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 2015 ve 2018 yılları arasında formasını giyen Cristobal Jorquera'yı kadrosuna kattı.
Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu. Bursaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin, Bienvenido a Casa Cristobal Jorquera" denildi.
33 yaşındaki futbolcu, daha önce 2015-2018 tarihleri arasında Bursaspor formasını terletmişti.
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