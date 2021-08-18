Bursaspor'dan Cristobal Jorquera açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 2015 ve 2018 yılları arasında formasını giyen Cristobal Jorquera'yı kadrosuna kattı.

İHA
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:45
Bursaspor'dan Cristobal Jorquera açıklaması
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Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu. Bursaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin, Bienvenido a Casa Cristobal Jorquera" denildi.

33 yaşındaki futbolcu, daha önce 2015-2018 tarihleri arasında Bursaspor formasını terletmişti.


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