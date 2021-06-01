Bursaspor'un 58. kuruluş yıl dönümü, meşale şovuyla kutlandı
Bursaspor Kulübü'nün 58. kuruluş yıldönümü, kentte toplanan taraftarların meşaleli ve havai fişekli gösterileriyle kutlandı.
TFF 1. Lig'de mücadele eden ve tarihinde bir Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor'un kuruluşunun 58’inci yıl dönümü, çok sayıda taraftarın meşale ve havai fişekli gösterisiyle kutlandı.
1 Haziran 1963 tarihinde kurulan Bursaspor Kulübü’nün 58’inci yaşı, yeşil-beyaza gönül veren taraftarların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Hüdavendigar Kent Parkı’nda toplanan çok sayıda taraftar, saatler 21.00’i gösterdiğinde hep birlikte meşaleleri yaktı. Derenin iki kenarında aynı anda yakılan meşaleler, görsel şölen oluşturdu. Ayrıca, etkinlikte havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Bursasporlu taraftarlar, bu sırada tezahüratlarda bulunarak kulübe olan sevgilerini dile getirdi. Gösteriler, drone ile görüntülendi.
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