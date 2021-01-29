Bursaspor'un acı kaybı; Hasan Bora hayatını kaybetti
Bursa'da birçok dönemde teknik adamlık görevini üstlenen, uzun yıllar Vakıfköy'de de çalışmalarını sürdürerek ülke futboluna yıldız isimler kazandıran Hasan Bora, hayatını kaybetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bugüne üzücü bir haberle başladı. Yeşil beyazlı kulüpte birçok dönemde teknik adamlık görevini üstlenen, uzun yıllar Vakıfköy'de de çalışmalarını sürdürerek ülke futboluna yıldız isimler kazandıran Hasan Bora, hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen ve 81 yaşında aramızdan ayrılan Hasan Bora için Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şu mesajı yayımladı:
“Eski Teknik Direktörlerimizden Hasan Bora’nın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi
Video Haberler
- Heyecandan yumurta kırdı
- Düden Şelalesi çamurlu aktı
- Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
- Nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay
- Camide kumbaradan para çalan çift kamerada
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
- Özel Hastane önünde silahlı dehşet
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Erdoğan'ın önünü kesip o ismi şikayet ettiler!
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi