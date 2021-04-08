Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 22:47
Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruzu söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."


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