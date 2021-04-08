Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de gündeme dair soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:
"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruzu söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."
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