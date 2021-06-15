Bütçe yine açık verdi
Pandemi etkisinin daha belirgin hissedildiği ve vergi tahsilatlarının ötelendiği 2020 yılı ilk 5 ayında 90 milyar TL açık veren bütçe bu yıl ilk 5 ayda 7.5 milyar TL açık verdi.
Bütçede 2020 pandemi başında ötelenmiş tahsilatların başlaması, kurumlar vergisi başta olmak üzere vergi artışları ve harcamalardaki artışların gelirlere göre daha sınırlı kalması açığın da gerilemesini destekliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Mayıs ayında 17.3 milyar TL açık vermiş iken 2021 yılı Mayıs ayında 13.37 milyar TL açık verdi. Bütçe giderleri Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.5 artarak 104.57 milyar TL oldu. Bütçe gelirleri ise Mayıs'ta yüzde 38 artarak 117.94 milyar TL olarak gerçekleşti.
Böylece 2020 yılı Mayıs ayında 7.64 milyar TL faiz dışı açık veren bütçe 2021 yılı Mayıs ayında 575 milyon TL faiz dışı fazla verdi. Vergi gelirleri tahsilatı da Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.9 artarak 92.28 milyar TL oldu.
Verilere göre 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 25.12 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 aynı dönemde 73.95 milyar TL faiz dışı fazla verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan veri sonrası "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor" dedi.
DÖNEM DÖNEM UYGULANIYOR
Hükümet pandemide önceliğin istihdam piyasası olduğunu belirterek, bazı sektörlerde vergi indirimleri bazılarında ise vergi tahsilatlarının ötelenmesini de içeren bir çok uygulamayı pandemi başlangıcından beri dönem dönem uyguluyor.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN FİNANSE EDİLİYOR
Hükümetin pandemi desteklerinin bütçeye yansıması yine de sınırlı kalıyor. Burada önemli bir etken ise desteklerin farklı kanallardan uygulanması. İstihdam piyasasını desteklemek için atılan adımların büyük bir bölümü, bütçe dışından İşsizlik Sigortası Fonu'ndan finanse ediliyor.
HATIRI SAYILIR SEVİYEDE
Benzer ülkelere bakıldığında Türkiye hâlâ birçok ülkeden daha az bütçe açığı vermeye de devam ediyor. Buna rağmen bütçede yaşanan bozulma da hatırı sayılır seviyede.
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