Son dakika: Dolarda tedirgin eden yükseliş

15 Haziran 2021 Salı, 11:13

Dün gün içinde 8,3010 sınırına kadar gerileyen ve yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişe geçerek 8,4826'yı gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,4678'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,5430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 10,3760'tan, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 12,0590'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün günü 90,5 ile yatay tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 90,3 seviyelerinde hareket ediyor.

ÇİN AÇIKLAMALARI RİSK ALGISINI YÜKSELTTİ

Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.