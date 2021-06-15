Son dakika: Dolarda tedirgin eden yükseliş
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayıp iki gün sürecek toplantısı öncesinde, yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatıp bekleyişe geçmeleri, doları destekledi. Küresel piyasalarda 1.21 euro dolayında hareket eden dolar, iç piyasada dün gerilediği haftanın en düşük düzeylerinden yönünü yukarıya çevirerek, yeni güne yaklaşık 24 kuruşluk artışla 8,54 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün gün içinde 8,3010 sınırına kadar gerileyen ve yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişe geçerek 8,4826'yı gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,4678'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,5430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 10,3760'tan, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 12,0590'dan satılıyor.
Dolar endeksi, dün günü 90,5 ile yatay tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 90,3 seviyelerinde hareket ediyor.
ÇİN AÇIKLAMALARI RİSK ALGISINI YÜKSELTTİ
Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.
Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
İlgili Haberler
- AKP’den ‘750 milyon dolar nerede’ sorusuna ilginç karşılık: Ekonomiye zarar verir!
- Muharrem İnce Şişli'de Erdoğan'a yüklendi: "10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi niye araştırmıyorsun?"
- Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına göre, dolar beklentisi belli oldu
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
Video Haberler
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
- Boru patladı, tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı
- İstanbul'da korkunç ölüm
- Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı
- Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma anı
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
En Çok Okunan Haberler
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Mafya lideri Drej Ali, canlı yayında Arslan'a mesaj attı
- Ankara'da sağanak: Araçlar yolda kaldı
- İzmir'de tehlike çok büyük
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı
- Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler