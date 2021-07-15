Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, olimpiyatlarda diz çökme eylemi yapacak
Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, olimpiyatlarda ırkçılığa karşı diz çökme eylemi yapacak
Teknik direktör Hege Riise, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içinde, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı farkındalığı artırmak için bu kararı aldıklarını belirterek, "Diz çökmenin toplumdaki ayrımcılığa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı barışçıl protestonun önemli bir sembolü olduğunu düşünüyoruz. IOC'nin bu ifade özgürlüğünün önemini kabul etmesinden memnunuz." ifadelerini kullandı.
Japonya, Kanada ve Şili ile E Grubu'nda yer alan Büyük Britanya, ilk maçında 21 Temmuz Çarşamba günü Şili ile karşılaşacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'ya karşı son üç penaltıyı kaçıran İngiliz futbolcular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları kınamıştı.
İlgili Haberler
- Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"
- İskenderunspor, Ümit Karan ve Jan Olde Riekerink ile sözleşme imzaladı
- Hatayspor'un yeni transferi Bülent Cevahir: "Bu sene de başarıyı yakalamak istiyoruz"
- Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza yeşil ışık yaktı
Video Haberler
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
- Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi
- Motosikletten böyle uçtular
- Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
- Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı
- Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü
- Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
- İskenderun Körfezi'nde hortum çıktı
- Elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Son 10 anket! Fark çift hanelere ulaştı
- İşte seçmenin 27.7 ile 'Asla oy vermem' dediği ilk parti
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası
- Gizli ziyarette alınan karar