Formiga, olimpiyatlarda 7. kez mücadele ederek rekoru geliştirdi
Brezilya Kadın Futbol Takımı’nın orta saha oyuncusu Formiga, Tokyo Olimpiyatları ile birlikte yedinci kez oyunlarda yer alarak kendine ait rekoru geliştirdi.
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda F Grubu’nda yer alan Brezilya’nın organizasyonda Çin ile oynadığı maçta forma giyen Formiga, olimpiyatlarda en çok mücadele eden kadın futbolcu rekorunu geliştirdi.
İlk olarak 1996 Atlanta’da Brezilya kadrosunda yer alan Formiga, sonrasındaki tüm organizasyonlarda oynadı. Daha önce yedi kez Dünya Kupası oynayan 43 yaşındaki orta saha, 2004 ve 2008 yıllarında olimpiyatlarda gümüş madalya kazanmıştı.
MİLLİ TAKIMI BIRAKACAK
Formiga, bu yılki olimpiyatlar sonrasında milli takım kariyerini noktalayacağını açıklarken kulüp kariyerine devam edeceğini belirtmişti.
13 TAKIMDA OYNADI
Brezilya, Amerika ve Avrupa’da toplam 13 takımda forma giyen Formiga, milli takımda ilk kez 17 yaşındayken oynamıştı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz yılın aralık ayında Brezilya formasıyla 200. maçına çıkarak milli takımda en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etmişti.
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