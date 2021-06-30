Büyük elektrik zammına CHP'den ilk tepki: İktidar söke söke zam yapmaya devam ediyor
Enerji ve Altyapı Politikaları’ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın yurttaşa “söke söke” zam yapmaya devam ettiğini belirterek, “Vatandaşların zor durumda olmasına karşın iktidar yine şirketleri kollamayı tercih etti. Nisan ayında şirketlere indirim yapılmıştı, şimdi vatandaşa zam yaptılar” değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı açıklamada elektriğe yapılan yüzde 15 oranındaki zammı değerlendirdi.
CHP’li Akın, şunları dile getirdi:
İktidar vatandaşımıza “söke söke” zam yapmaya devam ediyor. Daha iki gün önce uyardık! ‘AK Parti iktidarı elektriğe zam yapacak, yapmayın! Vatandaş zor durumda’ dedik. Ama dinlemediler. Eektriğe yüzde 15 zam oldu. Yılbaşından bu yana elektrik zammı yüzde 22’ye çıktı.
‘EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YAPILMADAN ERİDİ’
Emeklilerimiz, memurlarımız bu ay zam alacaklardı. Alacakları zam daha ceplerine girmeden kat ve kat fazlası ceplerinden çıktı. Şimdiden eridi. EPDK Nisan ayında dağıtım şirketlerine satılan elektrikte yüzde 17,5 oranında indirim yapmıştı. Başka bir deyişle iktidar bu zor günlerde vatandaşın değil, şirketlerin yanında yer almayı tercih etti.
‘VATANDAŞI MÜŞTERİ OLARAK GÖRMEYİN’
Doğalgazda her ay düzenli olarak zam yapılıyor. Akaryakıta neredeyse her ay zam geliyor. Ülkeyi yönetemeyen iktidar yanlış politikalarının faturasını vatandaşa kesiyor. Soruyoruz: Hangi memur, hangi emekliye son 6 ayda yüzde 20 oranında zam yapıldı? Artık yeter! Şirketleri değil, vatandaşların refahı için kararlar alın. Vatandaşı artık müşteri olarak görmeyin.
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