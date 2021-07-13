Adana Demirspor'dan Lucas Castro açıklaması
Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Castro ile 1+1 yılık sözleşme imzaladı.
Kulüp başkanı Murat Sancak, 32 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, geçen yıl Karagümrük'te forma giyen Arjantinli oyuncu Lucas Castro ile 1+1 yıl sözleşme imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleriyle duyurdu.
Castro, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 16 maça çıkmış, üç gol ve üç asist yapmıştı.
Yaz transfer döneminin flaş takımı olan "Mavi Şimşekler", daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Tayfun Aydoğan, Jonas Svensson ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna katmıştı.
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