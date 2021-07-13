Göztepe'den Makana Baku açıklaması

13 Temmuz 2021 Salı, 14:06

İzmir temsilcisi Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Göztepe Spor Kulübü, 1998 doğumlu oyuncu Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

8 Nisan 1998’de Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya U21 milli takımı ile de sahada yer alan Baku, SG Sonnenhof Großaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giymişti.

Göztepe, Makana Baku'nun transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



