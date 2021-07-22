Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid U., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen’e ait eve girdi.
Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen’e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.
Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.
Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
DOSYA TEKRAR AÇILDI
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş’ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş’ın, Hüseyin K.’nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir’e anlattığı, Başdemir’in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.’nin evine gönderdiği öne sürüldü.
Başdemir’in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, ‘kasten öldürmeye azmettirme’, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de ‘kasten öldürmeye yardım etme suçlarından tutuklandı.
‘SİZ Mİ ÖLDÜRDÜNÜZ?’ SORUSUNU YANITLADI
Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir’in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid U., 3 gün önce çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına alındı.
Konya’ya getirilen Abdulhamid U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının “Siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Yanlış ağabey, Allah korusun” diye yanıt verdi.
Abdulhamid U., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
- Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kaybolan üniversite öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı
- Ankara'da kayıp tıp öğrencisi Onur Eker ölü bulundu
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Hayatını kaybeden Yıldız'ın son skeci yeniden gündemde