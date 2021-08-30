Ç. Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Galatasaray'a sert sözler

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:40

Süper Lig 'in takımlarından Çaykur Rizespor'un Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferinden doğan kriz ve daha sonra ortaya çıkan anlaşma krizi hakkında açıklamalarda bulundu.



Tahir Kıran yaptığı açıklamada, "Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem, Bu kadar basit. 1 milyon 200 bin Avro'muzu + 506 bin 275 Tl'mizi son kuruşuna kadar ödesinler. Hiç öyle yalan yere kıvırmasınlar." dedi.

"ÖNÜMÜZE SEVR ANTLAŞMASI GETİRDİLER"

Daha sonra yapılan oyuncu anlaşmasını değerlendiren Kıran, "Galatasaray ile 3 futbolcu + 450 bin Avro karşılığında anlaşmaya vardık. Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle beraber, Yunus Akgün 2 buçuk milyon Tl ve Atalay Babacan ile ise 1 buçuk milyon Tl yıllık ücrette anlaşmaya vardık. Ali Yavuz Kol transferinde daha sonra önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil, Sevr Antlaşması sanırsınız." ifadelerini kullandı.

"ŞOV YAPIYORLAR"

Rezan Epözdemir'in yaptığı açıklamalar üzerine başkan, "Biz bahane üretmeden çözümün anahtarı olacağımızı söyledik. Hep çözümden yana olduk. Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Galatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor." dedi.

"MARCAO'NUN CEZASI AZ"

Sözleşme için zaman tanınması konusunda bir planlamanın olmadığı konusunda açıklama yapan Kıran, "8 vereceklermiş, disiplin kurulunu beklemişler, ben bunu mu hesap edeceğim. Ben Karagümrük maçına çıkacağım. Sağ kanatım yok, sol kanatım yok. Biliyorsunuz, Yunus Akgün sol açık, Ali Yavuz Kol ise sağ açık oyuncusu. Ben bunları maça yetiştirmek için üstümü başımı yırtarken, adamların yaptığı hesaplar başka hesaplar. Ben de şimdi kalkıp diyeceğim ki Marcao'ya az ceza verdiniz. Cezanın tavanı 10, 10 maç ceza vereceksiniz." dedi.



