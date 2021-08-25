Çaykur Rizespor, Dario Melnjak'ın sözleşmesini feshetti

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:01

Çaykur Rizespor, Hırvat sol bek Dario Melnjak'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dario Melnjak ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dario Melnjak'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yeşil-mavili kulübe 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olan 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, çıktığı 80 maçta 7 gol atıp, 9 asistlik performans sergilemişti.







