Çağatay Ulusoy’un yeni projesi belli oldu

06 Aralık 2020 Pazar, 15:27

BluTV’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni projesini duyurarak, "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de" notunu düştü.

Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi #Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de. @cagatayulusoyy https://t.co/T9UWhIleEA pic.twitter.com/FH3eXdPOAm

BluTV kurucusu ve genel müdürü Aydın Doğan Yalçındağ ise diziden “bugüne kadar yaptığımız en büyük prodüksiyon” olarak söz etti. Ayrıca projeye önemli isimlerin dâhil olduğunu belirtti. Bu isimlerin de önümüzdeki günlerde BluTV tarafından paylaşılması bekleniyor.