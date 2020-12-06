Çağatay Ulusoy’un yeni projesi belli oldu
Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi belli oldu. BluTV ile anlaşan oyuncu, dönem dizisi ile ekranlara dönecek.
BluTV’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni projesini duyurarak, "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de" notunu düştü.
Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…
Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi #Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de. @cagatayulusoyy https://t.co/T9UWhIleEA pic.twitter.com/FH3eXdPOAm
— BluTV (@BluTV) December 5, 2020
BluTV kurucusu ve genel müdürü Aydın Doğan Yalçındağ ise diziden “bugüne kadar yaptığımız en büyük prodüksiyon” olarak söz etti. Ayrıca projeye önemli isimlerin dâhil olduğunu belirtti. Bu isimlerin de önümüzdeki günlerde BluTV tarafından paylaşılması bekleniyor.
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