Çağdaş dünyada ofis!

28 Kasım 2020 Cumartesi, 10:26





Çeyrek asra yaklaşan kariyeri boyunca farklı kurumlarda çalışmış olan Şebnem Toker, deneyimlerini ve çağı yakalayan bir yönetici asistanı olmanın sırlarını Zamanı Yakalayan Ofisler adlı kitabında bir araya getirdi.

Zamanı Yakalayan Ofisler, mesleğin dönüşen yüzünü gözler önüne sererken, geleceğin yönetici asistanları ve ofis hayatında kendini kaybolmuş hisseden herkes için bir rehber niteliğinde.

Ofis hayatının temposuyla baş etmede yöneticilerin en iyi dostu olan asistanların hayatları bazen sanıldığından da zor olabiliyor. Zamanı Yakalayan Ofisler de, özellikle üst düzey yöneticilerin hayatlarını kolaylaştıran yönetici asistanları ve bu mesleği yapmak isteyenler için başvuru kılavuzu niteliğinde bir kitap.

Kitap öncelikle “sekreter”den “yönetici asistanı”na dönüşen bu görevin ve tanımının izini sürüyor. Ardından kendini tanımaktan kurumu tanımaya, sözlü-yazılı iletişimden beden diline, toplantı ve davet yönetiminden dijital çağın yeni uygulamalarına kadar pek çok konuya değiniyor ve bir yönetici asistanının ihtiyacı olan her tür pratik bilgiyi içeriyor.

Çeyrek asra yaklaşan meslek yaşamı boyunca yönetim asistanlığının incelikli yönlerini deneyimlemiş Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı asistanı Şebnem Toker, dijitalleşmenin dönüştürdüğü hayatımızda daha iyi bir yönetici asistanı olmanın sırlarını bu kitapta okurlarıyla paylaşıyor.

ŞEBNEM TOKER: 1971’de İzmit’te doğdu. İngiltere’de Bournemouth College’da Büro Yönetimi eğitimi aldı. Ardından farklı sektörlerdeki büyük şirketlerde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu başkanı asistanı olarak çalıştı. 2004’te Doğan Grubu’na katıldı ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu asistanı olarak görev aldı. 2012’den beri Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı asistanı. Evli ve iki çocuk annesi olan Toker, aynı zamanda ICF onaylı bir yaşam ve ilişkiler koçu.