Çağlar milli maçta gol attı, Leicester çok sevindi

27 Mart 2021 Cumartesi, 20:05

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da, 2. golü atan Çağlar Söyüncü tüm Türkiye ile birlikte İngiltere'de forma giydiği Leicester takımını da sevindirdi. İngiliz ekibi soyal medya hesabından genç futbolcunun milli formalı animasyonunu verirken, "ÇAĞS" ifadesini kullandı.

OZAN DURMUYOR

Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan 3. maçında 4. golünü attı. Ozan, ligde Beşiktaş derbisinde gol attıktan sonra dün de 2 gole adını yazdırdı.

İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI

Diğer yandan Norveç'te milli futbolcular Türkiye maçı öncesinde ısınmalar sırasında, "Saha içinde ve dışında insan hakları" yazılı tişört giydi.