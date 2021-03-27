Çağlar milli maçta gol attı, Leicester çok sevindi

Milli Takımımızın Norveç maçındaki 2. golünü atan Çağlar Söyüncü'ye bir kutlama da İngiltere'de forma giydiği takımı Leicester City'den geldi.

cumhuriyet / Spor
27 Mart 2021 Cumartesi, 20:05
Çağlar milli maçta gol attı, Leicester çok sevindi
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FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da, 2. golü atan Çağlar Söyüncü tüm Türkiye ile birlikte İngiltere'de forma giydiği Leicester takımını da sevindirdi. İngiliz ekibi soyal medya hesabından genç futbolcunun milli formalı animasyonunu verirken, "ÇAĞS" ifadesini kullandı.

OZAN DURMUYOR

Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan 3. maçında 4. golünü attı. Ozan, ligde Beşiktaş derbisinde gol attıktan sonra  dün de 2 gole adını yazdırdı.

İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI

Diğer yandan Norveç'te milli futbolcular Türkiye maçı öncesinde ısınmalar sırasında, "Saha içinde ve dışında insan hakları" yazılı tişört giydi.


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