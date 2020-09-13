Çağlar'dan o sözlerine yalanlama
Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar, dün büyük tepki toplayan "yorum yapanı kulağından tutar atarım" sözünü yalandı.
Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'ın birbiri ardına yaptığı açıklamalar günlerdir gündemden düşmüyor. Son olarak dün Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Çağlar'la Olay TV hakkında merak edilenler üzerine yaptıkları konuşmayı yayınlamıştı. Çağlar'ın bu konuşmadaki "yorum yapanı kulağından tutar atarım" sözleri büyük bir tepki toplamıştı.
Bu tepkilerin üzerine Çağlar'dan açıklama geldi.
Çağlar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Gazeteciler kendi işlerini yaparlar, asla benim müdahalem olamaz. Olay TV de profesyonel gazetecilere yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda Onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim.
Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak, “gazetecileri kulağından tutar atarım” demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum."
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