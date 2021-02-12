Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen ve müdahale sonrası gözaltına alınan dokuz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen gruba müdahale sonrası gözaltına alınan dokuz kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde tutuklanan 11 kişinin serbest bırakılması talebiyle yazılama yaptıkları için gözaltına alınan 5 öğrencinin dün Çağlayan Adliyesi'ne getirildiği sırada, basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etmişti. Yaklaşık 25 kişilik gruptan 9 kişi gözaltına alınmıştı. 9 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinden sonra ev hapsi istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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