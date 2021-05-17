Cahit Berkay'dan aşı karşıtlarına: Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin
74 yaşındaki usta müzisyen Cahit Berkay, pandemi nedeniyle üç yakınının hayatını kaybettiğini belirterek "Aşı karşıtlarına ne diyeyim? Allah akıl fikir versin şu süreçte" dedi.
Efsanevi müzik grubu Moğollar'ın kurucularından, usta müzisyen Cahit Berkay, aşı karşıtlarına tepki gösterdi.
Basın mensuplarına poz veren Berkay, 65 yaş üzerine olan yasaklardan dert yanıp, bu nedenle belinin sakatlandığını söyledi.
Habertürk'ün haberine göre, Önceki gün kızı ve torunu ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıyan Berkay, bu dönemde yaşlı insanların hareketsiz kaldığını ifade ederek, "65 yaş yasağı var. O yüzden belimi sakatladım. Bel fıtığım vardı, o nüksetti hareketsizlikten. Tedavi oldum ama hareket edemiyoruz. Konserler bitti. Biz pandemi öncesi yoğun çalışıyorduk. Haftada bir konser vardı, şimdi hepsi kesildi. Geçecek diye bekliyoruz" dedi.
"HİÇ OLMAZSA HASTANEYE DÜŞMÜYORSUN"
Cahit Berkay, ayrıca tanıdığı üç kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatırken, aşı karşıtlarının hastalığı hafife aldığını da söyledi.
Berkay, konuyla ilgili, "Ben aşımı oldum ama olamayanlar var. Bütün toplumun, belli bir yüzdenin aşı olması lazım ki atlatalım. Ben 74 yaşındayım. Aşı karşıtlarına ne diyeyim? Allah akıl fikir versin şu süreçte. Pandeminin ölümcül olduğunu hala idrak edemiyorlar demek ki. 'Çin aşısı' dedik, küçümsedik. Hiç olmazsa yakalandığın zaman hafif atlatıyorlar, hastaneye düşmüyorsun. Üç yakınım virüs nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.
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