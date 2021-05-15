Sputnik V koronavirüs aşısının Rusya iç pazarındaki fiyatı açıklandı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:06

Sputnik V aşısına ilişkin geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmekte" dedi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ülkede geliştirilen ve onaylanan koronavirüs aşılarının iç satın alma fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin de Rusya'dan satın alacağını açıkladığı Sputnik V aşısının iç pazar fiyatının 866.81 ruble (11.72 dolar, 99.07 TL ) olduğu belirtildi. Yetkililer, Rus Rossiyskaya Gazeta gazetesine açıklamalarında, Rusya’da geliştirilmiş ve onaylanmış olan koronavirüs aşılarının hepsinin azami iç satın alma fiyatının neredeyse aynı olduğunu belirtti. Aşıların iç satın alma fiyatları ortalama 850 ruble, yani 11 dolar olduğu ve aşıların hepsi vatandaşlara ücretsiz uygulandığı aktarıldı.

ORTALAMA 11 DOLAR

Yetkililerin açıklamasına göre, Vektor Enstitüsü tarafından geliştirilen Epivakkorona aşısının fiyatının 842 ruble (11.40 dolar), Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen Kovivak aşısının fiyatının 866 ruble (11.70 dolar), Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının fiyatınınsa 866.81 (11.72 dolar) ruble olduğu kaydedildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, aşıları, ülkenin tekelle mücadele servisi FAS’ın kabul ettiği fiyat üstünden tesislerin üretim kapasitelerini dikkate alarak satın aldıklarını da belirtti.

Sputnik V, Rusya’da şu anda yedi tesiste, Epivakkorona üç tesiste, Kovivak ise sadece geliştiricisinin tesisinde üretiliyor.

Kısa bir süre önce onaylanan Sputnik Light aşısıysa sekiz tesiste üretilecek, ancak Sputnik V aşısının sadece bir doz hâlinde uygulanan bu koronavirüs aşısının iç alım fiyatı henüz belirlenmiş değil.

Kaynak: Sputnik