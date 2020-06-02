Çakıcı'dan Bahçeli'ye iadei ziyaret

02 Haziran 2020 Salı, 16:26

AKP ile MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanıp yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından Bahçeli ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Çakıcı, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim" diye yazdı.

BAHÇELİ 2 YIL ÖNCE ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Bahçeli, 2 yıl önce Alaattin Çakıcı cezaevindeyken, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etmişti.