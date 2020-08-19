Çakırözer gündeme taşımıştı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Devlet Demiryolları'na yanıt

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:52

Çakırözer TCDD’nin Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ tesisleri, tarihi gar binası, demiryolları lojmanlarının da yer aldığı 123 hektarlık arazide imar planı değişikliği için ihaleye çıkılacağını duyurmuş ve söz konusu ihaleyi ‘yağma planı’ olarak değerlendirerek Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Konunun duyulması üzerine kamuoyundan tepkiler yükselince Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü’nden jet yanıt geldi. DDY, 28 Ocak 2014’te Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında bir protokol yapıldığını, protokol kapsamında Eskişehir Gar Havzasının da bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılmasına karar verildiğini ancak belediyenin planı yapmadığını vurgulamış, alanda yapılacak iş ve işlemler için ruhsat alabilmek adına böyle bir yöntem uygulandığını ve alanın ranta açılmayacağını açıklamıştı.

1/5000 BİNLİK PLANLAR YAPILMIŞ

Bu açıklamanın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, DDY’nin yapmış olduğu açıklamaya karşı yanıt geldi. Belediye açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi TÜLOMSAŞ arazisi planları ile ilgili, üzerine düşen her görevi eksiksiz yerine getirmiştir. 28.01.2014 tarihinde TCDD ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokole istinaden, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 123 hektarlık TÜLOMSAŞ ve Gar arazisinin tamamının 1/5000’lik planını yapmış ve 14.05.2015 tarihinde Meclisinden geçirerek yürürlüğe sokmuştur.

Bunun üzerine TCDD belediyemize tekrar başvurmuş ve alanın tamamına yönelik 1/1000’lik planların yapılmasını talep etmiştir. Büyükşehir Belediyemizce TCDD’ye, 1/1000’lik plan yapma yetki ve sorumluluğunun bölgeyi ilgilendiren Odunpazarı ile Tepebaşı Belediyeleri’nde olduğu ve müracaatın bu belediyelere yapılması gerektiği bildirilmiştir. Yasa gereği, 1/1000’lik imar uygulama planları, ilçe belediyeleri tarafından yapıldıktan sonra önce kendi meclislerinde kabul edilmekte, ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulmaktadır. Diğer bir deyişle 1/1000’lik planların yapılması ilçe belediyelerinin görevidir.

TCDD, 1/1000’lik planların yapılmasını Tepebaşı Belediyesi’nden talep etmiş, Tepebaşı Belediyesi ise söz konusu 123 hektarlık alanın zemin jeoloji etütlerin olmaması nedeniyle, planın TCDD tarafından yaptırılıp kendilerine verilmesi ile çalışmaların başlatılabileceği belirtilmiştir.

‘BELEDİYE İTHAM EDİLMİŞTİR’

Büyükşehir Belediyesi TCDD’ye ait söz konusu arazinin 1/5000’lik imar planları ile ilgili, üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmiştir. Ancak, TCDD’nin söz konusu açıklamada, Büyükşehir Belediyemizi suçlayıcı ya da itham edici ve kuşku uyandırmaya yönelik ifadeler yer almıştır. Yani TCDD tam anlamıyla mugalata yapmıştır. Zira, Büyükşehir Belediyesi söz konusu haber ve yorumların hiçbir noktasında bulunmamış ya da konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştır. TCDD tarafından durduk yerde ve gereksiz bir şekilde, Büyükşehir Belediyesi’nin itham edilerek, ‘görevini yapmadığı’nın ima edilmesini anlayabilmek mümkün değildir.

KAÇAK İNŞAAT TARTIŞMASI

Bizce, TCDD tarafından yapılan ve belediyemize haksız ithamlarda bulunulan açıklamanın asıl odak noktası başkadır:

Bundan bir süre önce, Ulus Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın hemen yakınına yapılmaya başlanan ve 1/5000’lik planda da bulunmayan, ‘su deposu’ olacağı belirtilen bir inşaatın, Tepebaşı Belediyesi tarafından ‘inşaat ruhsatı alınmadan’ ‘kaçak olarak’ başlandığı için mühürlenmesidir. TCDD söz konusu kaçak inşaata başlarken, inşaat ruhsatı talebinde bulunmamıştır. Zira böyle bir başvuru yaptıklarında Tepebaşı Belediyesi 1/1000’lik planları talep edecek ve planlardaki düzenleme ışığında ruhsat verecek ya da vermeyecektir. Ancak bu alanla ilgili (aynı şekilde 123 hektarlık arazi ile ilgili) yapılmış 1/1000’lik plan bulunmamaktadır. TCDD’nin amacı, usulsüz olarak başlanan ve mühürlenen bu inşaat üzerindeki ‘yanlış ve kanunsuz işlemi’ düzeltmektir. Genel Müdürlükçe 1/1000’lik planlar yapıldığı takdirde, kaçak yapıya da orada yer verilerek, ‘yanlış ve kanunsuz işlemin’ ‘doğru işleme’ dönüştürülebileceği hesaplanmıştır.

YEŞİL ALAN BETONLAŞACAK MI?

Aynı zamanda TCDD’nin açıklamasında kimi kasıtlı, yanlış ifadeler de kullanılmıştır. Örneğin, TCDD açıklamasında ‘İmar planı değişikliği talep eden ve yapmayan Büyükşehir Belediyesi’ denilmektedir. Bu ifade bile, söz konusu açıklamayı yapan kişilerin olaya ne kadar uzaktan baktığı ya da kendilerinin, kamuoyunda pek bilinmeyen, bu bölgedeki bir yeşil alanda ‘ruhsatsız kaçak inşaat’a başlamaları sonucu yol açtıkları durumu, şimdi 1/1000’lik plana bağlatabilme çabalarının göstergesidir. Aynı şekilde, şu anda gündeme getirilmiyor olsa da, 1/1000’lik planlar yapıldığında, tapusu TCDD’ye ait olan ve Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun hemen karşısında bulunan ‘çay bahçesi ve yeşil alan’ yapılaşmaya açılabilecektir. Oysa, söz konusu yeşil alanın betonlaştırılarak yok edilmesine Eskişehir kamuoyu vicdanının razı olmayacağı da açıktır.”

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasından sonra kamuoyunun TCDD’ye olan tepkisi iyice arttı ve bununla beraber sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler tarafından da ortak bir açıklama yapılarak söz konusu arazinin ranta kurban edilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.



