Caleb Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:51

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınaltma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Caleb Ekuban'ın transferi için Genoa ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin avro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin avro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

2018/19 sezonunda Leeds United'dan Trabzonspor'a transfer olan Caleb Ekuban, üç sezonda 103 maça çıkarken 29 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'un paylaşımı: