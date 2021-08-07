Caleb Ekuban, Genoa'ya transfer oldu
Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor'un Kamuyu Aydınaltma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Caleb Ekuban'ın transferi için Genoa ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin avro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin avro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
2018/19 sezonunda Leeds United'dan Trabzonspor'a transfer olan Caleb Ekuban, üç sezonda 103 maça çıkarken 29 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
Trabzonspor'un paylaşımı:
Caleb Ekuban’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/QC5Xj53TZu— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 7, 2021
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