Çalımbay: "Fenerbahçe maçı zor geçecek"

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:10

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu. Maçın zor geçeceğini söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönlümüz, taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu" dedi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde konuşan Çalımbay, geçtiğimiz hafta Başakşehir ile karşı karşıya geldikleri mücadeleyi de değerlendirdi. İyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kar yağışının fazla olmadığı dönemde de iyi oynadık ve ataklarımız vardı. İki takımı da tebrik ediyorum. Mükemmel şekilde mücadele ettiler. Çok mücadeleci bir maç oldu. Başakşehir’in de bizim de pozisyonlarımız oldu. Bizim en büyük avantajımız; golü yedikten hemen sonra golü bulmamız oldu. Bu bizim için çok iyi oldu. Maçın ikinci yarısında futbol oynamak çok zordu. Defansta hata yapmamaya çalıştık. Mücadelesinden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bu maç geride kaldı ama unutulmayacak güzel bir maç oldu" dedi.



"FENERBAHÇE GENİŞ BİR KADROYA SAHİP"

Takımda iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizen Çalımbay, "Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. Her hafta değişik bir kadro ile sahaya çıkabiliyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönlümüz, taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu. Buradan çok iyi bir skorla ayrılmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunun farkında. Haftada 3 maç oynuyoruz. Takımda yorgunluk oluyor ama biz de artık alternatifli bir kadro olduk. Gayet iyiyiz. Sakatlarımız da fazla yok. İyi bir kadro ile Fenerbahçe maçına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni transferler Ahmet Oğuz ve Alaaddin Okumuş’u da değerlendiren Çalımbay, "Ahmet Oğuz, iyi bir oyuncu. Gençlerbirliği’nden tanıyoruz. Alaaddin ise geleceği olan bir oyuncu. Genç bir arkadaşımız. Yıllarca Sivasspor’a hizmet edeceğine inanıyorum" diye konuştu.