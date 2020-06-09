Çalınan bir el yazması ve gizemli bir beddua!
Osmanlı Sarayı’nın kütüphanesinden çalınan bir el yazması... Gizemli bir beddua... Kitaplara âşık ciltçi Pertev Efendi’nin sonu belirsiz yolculuğu... “Ex-libris ya da Pertev Efendi’nin Yolculuğu” adlı romanını konuşmak üzere buluştuğumuz Can Orhun ile üç boyutlu Oryantalist panoramada tarihi bir el yazmasının izini sürdük!
Ciltçiler,
sahaflar, tacirler, din adamları, yeniçeriler, cariyeler, dolandırıcılar,
eşkiyalarla dolu bir çağ... Osmanlı Sarayı’nın kütüphanesinden çalınan bir el
yazması... Gizemli bir beddua... Kitaplara âşık ciltçi Pertev Efendi ve sonu
belirsiz yolculuğu...
“Yusuf’un
Limanları”ndan sonra yayımlanan ikinci romanı “Ex-libris ya da Pertev
Efendi’nin Yolculuğu” adlı romanını konuşmak üzere buluştuğumuz Can Orhun ile
üç boyutlu Oryantalist panoramada tarihi bir el yazmasının izini sürdük!
-
“Ex-libris ya da Pertev Efendi Efendi’nin Yolculuğu”nda, kurgu ile tarihi
gerçekler kolkola. Corvina Kütüphanesi, hediye edilen el yazmaları,
ex-librisler ve beddualar... Kurguda yola çıktığınız bu tarihi gerçekleri
anlatır mısınız?
-
Arka plan tarih araştırmaları yapmayı, dönemin gerçek kişilerinden ve olaylarından
yola çıkmayı çok seviyorum. Bu romanımda Anlatıcı 1877’de yaşıyor ve yüzyıl
gerisini anlatıyor. Romanın öncesinde el yazmalarına epey merak salmıştım,
onunla ilgili yazayım diye düşünürken araştırmalarım sırasında ex-librislerle*
karşılaştım ve ikisini bağdaştırıp ilerlemeye karar verdim. Ex-librisin Osmanlı
ve yabancı el yazmalarındaki hikâyesini okuyunca işin içine kitapların üzerine
çalınmasın diye yazılmış “beddua” ayrıntısı girmeye başladı.
Dönem
araştırması yaparken 2013’te, Budapeşte’de el yazmasıyla ilgili yapılmış bir
serginin, 2012 tarihli haberine rastladım. Corvina Kütüphanesine Osmanlı
kitaplarının hediye edilmesinden bahsediyordu. Kanuni Sultan Süleyman’ın
Macaristan seferinde, Corvina Kütüphanesinden el yazmalarını alıp İstanbul’a
getirmesi de, bir kısmının hediye olsun diye iade edilmesi de gerçek.
1877’de
bununla ilgili bir haber çıktığını buldum. New York Times’ın dijitalleştirilmiş
arşivlerinde de kupürü buldum, romana Türkçe çevirisini koydum. Ayrıca 250 yıl
önce yaşanan büyük İstanbul depremi de gerçek tabii. Ciltçi Pertev Efendi’nin
yaşamında önemli ve travmatik bir an olarak yer verdim.
Ciltçilikle
ilgili bölümde de, mesleki ayrıntıları hep gerçeğe dayandırarak yazdım. İşte
ciltçinin kullandığı bir malzemenin vanilya kokusuna kadar, rahiyasını
duyumsatmaya çalıştım.
“PERTEV,
KİTAPLARA AŞIK BİR CİLTÇİ”
-
“İstanbul’da uzun yıllardan beri değerli el yazmalarının ticareti çok yoğun
yapılır” diye başlayan bir bölüm var. Yoğun bir tacir trafiğini anlatıyor.
Bunlar da gerçek değil mi?
-
Evet. El yazması ticareti bir dönem Osmanlı’da çok yoğun yapılmış. Osmanlı’da,
Kahire’de, Kudüs’te pek çok el yazması satılmış. Daha çok Avrupalıların bu
taraflara gelip el yazmalarına ilgileriyle özellikle de Hristiyanların
Ortadoğu’daki eski İncilleri araştırmasıyla başlamış. Daha sonra bu iş İslami
eserleri doğru gitmiş.
-
Ciltçi Pertev’in mütevazı bir dünyası var. Varsa yoksa kitaplar!
-
Öyle, kitaplara aşık. Orta yaşlarına gelmiş, Solak Süleyman’ın -tarihte böyle
bir ciltçi de yaşamış ayrıca- yanında yetişmiş biri. Beyazıt’ta küçük bir
cilthanesi var.
Ragıp
Paşa Kütüphanesi’nde çalışan bir arkadaşı sayesinde hem kütüphaneden ciltçilik
işleri alıyor hem de yeni bir kitap geldiğinde görme olanağı buluyor.
Eşiyle
yuvasında mutlu bir adam. Hayalinde İstanbul’dan çıkmak, maceralara atılmak
falan hiç yok. Ne zaman ki kütüphanede üzerinde Sultan Süleyman’ın temellük*
kaydının olduğu, romanın baş kahramanı o el yazmasını görüyor, hayatı
değişiyor.
Bu
arada temüllük kayıtları şu anda Corvina Kütüphanesi’ndeki kitapların üzerinde
var, el yazmalarını dijitalleştirmişler, bazılarının görsellerini buldum.
Pertev
Efendi el yazmasının saraydan gizlice çıkarıldığını fark edince irkiliyor,
korkmaya başlıyor ama o kitap merakını bastıramıyor.
“GIAMBATTISTA
TODERINI DE ROMANDA”
-
Venedikli Papaz Giambattista Toderini de romanın kahramanları arasında.
-
Evet, Giambattista Toderini’nin “Türklerin Yazılı Kültürü” (Türklerin
Edebiyatı) adıyla Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkmış bir kitabı vardır. Toderini
gayri resmi olarak kitap ticareti de yapmış.
O
dönemde Sultan Süleyman, Corvina Kütüphanesi’nden kitapları aldığında hangi
kitapların orada olduğuna dair Batılılarda bir merak var. Toderini romanda o
listeyi istiyor sadece. El yazması ise yerine geri koyulmak üzere dışarı
çıkarılıyor.
Pertev
Efendi’nin de amacı sadece bir geceliğine alıp cildini incelemek. Fakat sonra
bedduayı görüyor, yapışık iki sayfadaki sırrı fark ediyor. Bedduayı okuyor ama
anlamıyor, ex-librisi görüyor ama ne olduğunu henüz bilmiyor. Deken bedduayı
çeviriyor ve artık tutamıyor kendini.
BEDDUALI
KİTAPLAR!
-
Olaylar zincirini başlatan da bu korkusu. Bedduadan ödü patlıyor Pertev
Efendi’nin. Bu beddualar gerçekten de var değil mi?
-
Kesinlikle. Romandaki kurgusal bir beddua ama sayısı çok olmasa da, çalınmasın
diye dini içerikli beddualar eklenmiş kitaplar var. Genelde daha çok Hristiyan
el yazmalarında var.
Osmanlı’da
bedduadan çok muska var. İşte “Kebikeç” muskası meselâ; ilk sayfaya ‘Yâ Hâfız
Yâ Kebikeç’ diye yazıyorlar. Kebikeç, kitapların koruyucu meleği; çalmak
isteyenlerden çok zarar verecek, sayfalarını kemirecek güvelere, böceklere
karşı koruması amacıyla yazılıyor.
Tabii
sadece muskaya bırakmıyorlar işi özel, ilaçlı bir mürekkeple yazarak işi
sağlama da alıyorlar!
-
Kitap pek çok duraktan geçerek İstanbul’a ulaşmış. Bu durumda İstanbul’dan
başladığımız için rotayı tersine izleyerek konuşalım. Geriye doğru kitabın
anavatanına hangi duraklardan geçerek ulaşacak Pertev Efendi?
-
Evet, yoldaşı Mustafa Efendi ile yollara düşüyor. El yazmasının en son durağı
Osmanlı Sarayı malum. Ondan önce Macar Kralı Matthias’ın döneminin en büyük, en
etkileyici kütüphanelerinden biri olan Corvina Kütüphanesi’nde olduğunu
öğreniyoruz.
Corvina’dan
önceki durağı da Patmos’taki Aziz Yuhanna Manastırı ki zaten üzerindeki
ex-libris de Patmos’a ait. Aziz Yuhanna’dan önce Kudüs’teki Aziz Mark kilisesi,
ondan önce İznik ve İznik’ten önce de kitabın asıl anavatanına ulaşacağız.
ÜÇ
BOYUTLU ORYANTALİST BİR PANAROMA
-
Okuma boyu, dönemin Oryantalist evrenini tablo gibi yansıtan, üç boyutlu bir
anlatım sürüyor. Kaplumbağa Terbiyecisi’nin kaplumbağasının yanımızdan yavaş
yavaş seyirtmesi an meselesi gibi.
-
Teşekkür ederim. Detaylarıyla, gölgesinden, kıyafetine kadar duyumsatmayı
amaçladığım da buydu. Üç boyutlu dediniz, doğru; öyle kurmaya çalışıyorum.
Romanlarımda İstanbul’u eski resimlere bakarak canlandırmayı seviyorum.
İstanbul’un
tarihi mekânlarına, sokaklarına, kütüphanelerine girdim, gezdim. Oryantalist
ressamların özellikle 17 ve 18’inci yüzyılları yansıtan resimlerini inceledim,
esinlendim.
-
Karakterlerin hepsinde kitaba büyük bir sevgi var. Kimse kitaba zarar vermiyor,
yırtmıyor, yok etmeye uğraşmıyor romanda.
-
Kesinlikle. Anlatıcı’dan başlayarak hiçbir karakter kitaba ticari gözle baksın
istemedim. Kötü, uyanık, üçkağıtçı olan bile kitabı sevsin, kitaptan anlasın,
değer versin istedim. Kara Mustafa Efendi meselâ... Üçkağıtçı, sahte haritalar
yapmaya uğraşan, sahte kitaplar yapıp satan bir adam ama kitap tutkusu ve
bilgisi tartışmasız.
‘KİTAPLAR
KİMSEYE AİT OLMAMALI BELKİ DE!’
-
El yazmasının konusu, türü hiç belirtilmiyor. Dini ya da bilimsel bir kitap mı
belli değil. Neden?
-
Evet, içerik gölgelenmesin istedim, amacım sadece kitap tutkusunu, aşkını
vurgulamaktı. Romanın başlarında ustası Solak Süleyman’nın, kitabın kokusundan
yola çıkarak Pertev’e, hayatında neyi rehber alacağıyla ilgili verdiği ders
meselâ çok önemli:
“Bu
duyumsadığın aklın kokusudur. (...) Hayatında aklın rehberliğinden hiçbir zaman
şaşma. (...) Kitapları sev. Her birini… Her çeşidini… Onlara sonsuz saygı duy.
Onlar seni aydınlatacak ışığı her zaman sana sağlayacaklardır.”
Bu
aşkla romanın ana sorgusuna geçiyor Pertev: Kitabın sahibi kimdir? Kitaplar
aslında kimseye ait olmamalı belki de evrene ait olmalı. Pertev’in el
yazmasının peşinden koşarken sonunda vardığı nokta da bu.
-
Sonunda el yazması Pertev Efendi’de kalıyor. Anavatanını da öğreniyor ama geri
vermiyor. Neden?
-
Onu bilmiyoruz, belki de geri verir.
-
Devamı olacak mı?
-
Olabilir ama hemen değil. Şu an 1960-70’lerde geçecek başka bir roman
hazırlığım var. İstanbul’un Hippilerle ilk yoğun tanıştığı dönemde geçecek.
Doğu Batı bakış açısını buluşturacağım. Turistlerin ve bir İstanbullunun
gözünden yazacağım.
*
ex-libris: Üzerinde bulunduğu kitabın kime ya da nereye ait olduğunu belirten
Latince etiket.
*
Temellük: Yazma eserin ait bulunduğu kişiyi veya kitaplığı bildiren yazı,
kayıt.
Ex-libris ya da Pertev Efendi Efendi’nin Yolculuğu / Can Orhun / Oğlak Yayıncılık / 336 s.
Video Haberler
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler