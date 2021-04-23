Camdaki Kız dizisine ‘bekaret kontrolü’ tepkisi

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlan Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi tepkilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 11:23
Camdaki Kız dizisine ‘bekaret kontrolü’ tepkisi
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik’in canlandırdığı ‘Nalan’ karakterinin annesi tarafından zorla jinekoloğa gönderilmesi ve yapılan bekaret kontrolü izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi.

Sosyal medyada paylaşılan tepkilerden bazıları şöyle:


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