Camdaki Kız dizisine ‘bekaret kontrolü’ tepkisi

23 Nisan 2021 Cuma, 11:23

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik’in canlandırdığı ‘Nalan’ karakterinin annesi tarafından zorla jinekoloğa gönderilmesi ve yapılan bekaret kontrolü izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi.

Sosyal medyada paylaşılan tepkilerden bazıları şöyle:

Burcu Biricik nasıl bir basiretsizlik ki prim time da çoluk çocuk izlerken kitapta olmayan bir mizansen olan zar kontrolü yapılan bir sahneyi çekmeyi kabul ettin..Bunun en az 10 tekrar çekimi olmuştur bu nasıl midedir...

Hazal Kaya

Gülseren Budayıcıoğlu pic.twitter.com/QFleXkf4ns — Mahsun Başkurt ? (@mahsunbaskurt56) April 23, 2021

burcu biricik seni çok seviyorum ama bu sahneye hayır diyemediğin için sana da çok kırgınım çok kızgınım#CamdakiKız pic.twitter.com/8xHAFd4mlH — storm e. ?? (@stormbbornn) April 22, 2021

Burcu Biricik hanımcığıma bir şey demek istemiyorum. Cehalete karşı mesaj vericez diye yola çıkarak asıl cehaletin yolunu açıyorlar... Yarın total bandında 7-8 reyting alır. #CamdakiKız pic.twitter.com/r9EQcPLK9I — ????????? (@simsiyahdeniz) April 22, 2021

Bu sahne için ihalenin sadece Burcu Biricik'e kalmasını asla doğru bulmuyorum. Burcu'ya gelene kadar senaristinden tut yönetmenine kadar konunun bir sürü muhattabı var.Sanki sahneyi Burcu yazmış gibi davranıyorsunuz.Tabi ki keşke Hazal Kaya gibi tepkisini gösterseydi. #CamdakiKız https://t.co/4LzGYbqTpz — elizanil (@elizanil1) April 23, 2021