Camdaki Kız dizisine ‘bekaret kontrolü’ tepkisi
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlan Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi tepkilere neden oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik’in canlandırdığı ‘Nalan’ karakterinin annesi tarafından zorla jinekoloğa gönderilmesi ve yapılan bekaret kontrolü izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi.
Sosyal medyada paylaşılan tepkilerden bazıları şöyle:
Burcu Biricik nasıl bir basiretsizlik ki prim time da çoluk çocuk izlerken kitapta olmayan bir mizansen olan zar kontrolü yapılan bir sahneyi çekmeyi kabul ettin..Bunun en az 10 tekrar çekimi olmuştur bu nasıl midedir...— Mahsun Başkurt ? (@mahsunbaskurt56) April 23, 2021
Hazal Kaya
Gülseren Budayıcıoğlu pic.twitter.com/QFleXkf4ns
burcu biricik seni çok seviyorum ama bu sahneye hayır diyemediğin için sana da çok kırgınım çok kızgınım#CamdakiKız pic.twitter.com/8xHAFd4mlH— storm e. ?? (@stormbbornn) April 22, 2021
Burcu Biricik hanımcığıma bir şey demek istemiyorum. Cehalete karşı mesaj vericez diye yola çıkarak asıl cehaletin yolunu açıyorlar... Yarın total bandında 7-8 reyting alır. #CamdakiKız pic.twitter.com/r9EQcPLK9I— ????????? (@simsiyahdeniz) April 22, 2021
Bu sahne için ihalenin sadece Burcu Biricik'e kalmasını asla doğru bulmuyorum. Burcu'ya gelene kadar senaristinden tut yönetmenine kadar konunun bir sürü muhattabı var.Sanki sahneyi Burcu yazmış gibi davranıyorsunuz.Tabi ki keşke Hazal Kaya gibi tepkisini gösterseydi. #CamdakiKız https://t.co/4LzGYbqTpz— elizanil (@elizanil1) April 23, 2021
Yazık ettiniz oyunculuğunuza.. Böyle bir sahneyi reddetme hakkına sahipken yapmamanız anlaşılır değil.Kadına her türlü şiddetin uygulandığı ve daha kötüsü normalleştirildiği bir ülkedeyiz.Çok daha tehlikeli yerlere çekiyorsunuz gösterdiğiniz sahnelerle..— Özlem Salıver (@slvr_ozi) April 23, 2021
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