Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili davada karar verildi

İzmir’de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, yargılandığı davada beraat etti.

İZMİR / Cumhuriyet
10 Aralık 2020 Perşembe, 16:21
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili davada karar verildi
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Geçtiğimiz Mayıs ayında, İzmir'de kentin farklı ilçelerinde bulunan camilerden çalınan müzikleri, sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra tutuklanıp serbest bırakılan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in duruşması bugün İzmir Adliyesi'nde görüldü.

Korsan müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılan CHP’li Özdemir hakkında beraat kararı verildi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel kararı, “Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun” sözleriyle duyurdu.

NE OLMUŞTU?

20 Mayıs'ta İzmir'de bazı camilerden 'Çav Bella' şarkısı çalınmış, olay sosyal medya gündeminin ilk sıralarına yerleşmişti. CHP'li Banu Özdemir de sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntüleri tweet zinciri halinde paylaşmış, ardından konuya ilişkin İzmir İl Müftülüğü'nün açıklama yapıp yapmayacağını sormuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdemir'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.


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