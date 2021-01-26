Camı kırarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Iğdır'da 2 çocuk annesi Dilan K., gece camı kırıp evine giren, boşanma aşamasında olduğu eşi Maruf K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Olay, saat 02.00 sıralarında, merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf K., boşanma aşamasında olduğu eşi Dilan K.'nin annesi ile yaşadığı evin önüne geldi. İddiaya göre, camı kırarak içeri giren Maruf K., 2 çocuk annesi Dilan K.'yi başından tabancayla vurdu. Maruf K., hemen evden kaçarken, Dilan K. de kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Dilan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dilan K.'nin cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olay sonrası kaçan Maruf K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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