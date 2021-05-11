Camide çalınan 'Çav Bella' görüntülerini paylaşmak suç, beddua okuma serbest

11 Mayıs 2021 Salı, 18:31

25. ve 26. dönem CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in sosyal medya hesabından duyurduğu olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Laleli Mahallesi Mesir Camisi'nde hoparlörden gece yatsı namazı sonrası okunan ramazan duası sırasında cami imamı Metin Koçyiğit, tarafından okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' cümlesi tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı Manisa Valiliği yetkilileri konu ile ilgili soruşturma açıldığını böyle bir durumun yaşanmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

AKILLARA CAMİDE ÇAV BELLA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTIĞI İÇİN TUTUKLANAN BANU ÖZDEMİR GELDİ

Manisa'da yaşanan bu olayın ardından geçtiğimiz sene İzmir'de camide 'Çav Bella' şarkısının çalınması hadisesi geldi. İçişleri Bakanlığı o görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçmiş ve Çav Bella görüntülerini paylaşan CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında tutuklama kararı vermişti.

Başsavcılıktan o dönem Özdemir'e ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Banu Özdemir olayın faili olmamasına rağmen yandaş medyanın hedefi olmuş ve 9 gün hapis yatmıştı.

BEDDUA EDEN İMAMA NE OLACAK?

Söz konusu bedduayı gündeme getiren eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, izmir’de bir cami hoparlöründen ‘çav bella’ şarkısının çalınması ardından yaşanan süreci hatırlattı, aynı sürecin Manisa’da neden yürütülmediğinin altını çizdi.

“20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığını sosyal medyada paylaştığı için hakkında dini değerleri alenen aşağılamak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçuyla hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuklanıp 9 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Banu Özdemir için işleyen bir süreç vardı. Banu Özdemir o eylemin faili olmamasına rağmen hedef alınmış ve bedel ödetilmişti. Gerçek failleri bildiğim kadarıyla hala bulunmadı. Oysa burda fail belli, valilik ve müftülüğün tasvip etmediği, halkın tepki gösterdiği suç belli, Manisa’da işletilmesi gereken süreç belli bende ve Manisa Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması ve Manisa Müftülüğü'nün de suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Kamuoyunun beklentisi de bu yöndedir”