Çamlıca Gişeleri'nde helikopter destekli trafik denetimi
TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde polis ekipleri Kurban Bayramı dönüşü helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi yaptı. TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde yapılan denetimlere polis helikopteri de destek verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde polis helikopterindeki ekipler trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan ve kuralları ihlal eden araçları yerdeki ekiplere bildirdi. Şehirler arası otobüslerdeki yolcuların GBT sorguları yapıldı. Kurallara uymayan araçlar, Çamlıca gişelerde durdurularak ceza kesildi.
"SICAK OLDUĞU İÇİN TAKMADIM"
Emniyet kemeri takmadığı polis helikopteri tarafından tespit edilen otobüs sürücüsü Sedat Aldırmaz "Sıcak olduğu için emniyet kemeri takmadım. Suçluyum, takmam gerekiyordu. Gebze'de yolcu indirmiştim sonra bir daha takmadım" diye konuştu. Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen başka bir otobüs sürücüsü ise "Yolcu indirmiştim. Bir beni mi gördüler helikopterden emniyet kemeri takmayan? Koskoca yolda 500 bin tane araba geçiyor. Beni görüyorlar" dedi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.
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