Çamlıca'da eski vericiler sökülüyor
Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan antenlerin sökümüne başlandı.
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı.
Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor.
Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.
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