Çamlıca'da eski vericiler sökülüyor

Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan antenlerin sökümüne başlandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 16:25
Çamlıca'da eski vericiler sökülüyor
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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı.

Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. 

Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.


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