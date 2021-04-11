Can :Bartu'suz geçen 2 yıl

11 Nisan 2021 Pazar, 09:16

Fenerbahçe tarihine geçen efsanelerden Sinyor Lakaplı ünlü futbolcu Can Bartu ölümünün ikinci yıl dönümünde anıldı..

Geçtiğimiz günlerde Karacaahmet’teki mezarı başında anılan Can Bartu için resmi Twitter hesabından, “Efsanemiz, Sinyor’umuz, Can’ımız... Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz” mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe’de basketbol ve futbol takımında forma giyen ilk futbolcu olma özelliğini elinde bulunduran ve 7 sezon Fenerbahçe futbol takımında oynayan Can Bartu 162 karşılaşmada 62 kez fileleri havalandırdı.



