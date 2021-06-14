Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf
Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.
Ünlü şarkıcı bu karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğulun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bonomo’ya, sevenleri, “Tablo gibi olmuş” ve “Anneyle (Öykü Karayel) de poz gelsin istiyoruz” mesajını gönderdi.
2018'DE EVLENDİLER
İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini nisan ayında kucaklarına aldı.
Bebeğin doğum haberi, Bonomo'nun, Instagram hesabındaki açıklama kısmında yazan, "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini de eklemesiyle anlaşıldı.
Oğlunun elini gösteren kareyi de paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketlemişti.
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