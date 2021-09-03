Çanakkale’de bir kişi, CHP’li kadınların üzerine aracını sürdü

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Edinilen bilgilere göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın, MYK üyeleri ile birlikte konaklayacağı otele ulaştığı sırada park halindeki YaşamHak otobüsünün yanına, içinde iki kişinin bulunduğu gri renkli Renault marka bir otomobil geldi. Aracın sürücü koltuğundan bulunan 50-55 yaşlarında, kır saçlı ve kirli sakallı bir kişi, partililere bağırarak küfür etmeye başladı. Atatürk’e hakaret ettiği, ve “Burada sizin ne işiniz var? Reisimizi size yedirmeyiz” ifadelerini kullandığı öğrenilen saldırgan, elindeki bira şişesini CHP’nin otobüsünü kullanan sürücüye fırlatmaya çalıştı. Sürücünün kolunu tutarak kendisini engellemeye çalışması üzerine panik olan saldırgan, aniden gaza basarak otomobili CHP’li kadınların üzerine sürdü. Saldırganın kullandığı otomobilin, otobüs sürücüsünün ayağının ucunu ezdiği ve parti otobüsünün tamponuna çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

Cumhuriyete konuşan Nazlıaka, saldırının ardından Çanakkale Valisi ve Emniyet Müdürü ile görüştüğünü, adli sürecin devam ettiğini belirterek, “Son dönemde siyasetçi, gazeteci ve muhalif görüşteki kişilere yönelik saldırıların artması üzüntü verici. Bu saldırıların hangi kaynaktan beslendiği çok net. İlk seçimlerden sonra ayrılığın, gayrılığın kalmadığı bir Türkiye’i inşa edeceğimiz söz veriyoruz” dedi.