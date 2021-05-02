Çanakkale'de kısıtlamada rögar kapakları çalındı

02 Mayıs 2021 Pazar, 16:47

Ayvacık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yağmur suyu mazgallarını ve rögar kapaklarını çaldı. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, ilçede 25’e yakın yağmur suyu mazgal kapağı ile kanalizasyon rögar kapağının çalındığını söyledi. Kapakların çalındığı yerlere dubalar konulup, şerit çekilerek önlem alındı.

Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren Başkan Mesut Bayrak, “Gece saat 03.00 ile 04.00 arasında bu hırsızlık olayı gerçekleşti. İlçemizin tenha ve insan yoğunluğunun az bulunduğu bölgelerde rögar kapaklarımız ve Türk Telekom’a ait demir kapakların çalındığı ihbarını aldık. Görevli zabıta arkadaşlarımızla beraber sabahın ilk saatlerinde 25’e yakın rögar kapağımızın çalındığını tespit ettik. Böyle bir zamanda özellikle ramazan ayı içerisinde ve pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatte hangi cesaretle bu hırsızlığı yapıyorlar. Çok üzüntü verici bir olay. Allah ıslah etsin. Yol üzerinde duran kapaklar. Bunlar çalındığı zaman içerisine çoluk çocuk da düşebilir. Dikkatli olmalıyız. Biz de hemen bu noktalarda gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz” dedi.

Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.