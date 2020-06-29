Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Çanakkale'de Yenice ilçesi Soğucak mevkisinde ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Çanakkale ve Balıkesir'den yangın söndürme helikopterleri havadan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 1 dozer ve 35 işçi ise karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.
Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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