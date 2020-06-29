Çanakkale'de orman yangını

29 Haziran 2020 Pazartesi, 18:04

Çanakkale'de Yenice ilçesi Soğucak mevkisinde ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Çanakkale ve Balıkesir'den yangın söndürme helikopterleri havadan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 1 dozer ve 35 işçi ise karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



